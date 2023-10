information fournie par France 24 • 18/10/2023 à 13:49

Le président américain Joe Biden a assuré Israël de son soutien mercredi lors d'une visite dans ce pays après une frappe sur un hôpital de Gaza dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité, qui a fait des centaines de morts et provoqué un vent de colère dans le monde musulman. Les précisions de William Lawrence, professeur de sciences politiques et relations internationales à l'American University