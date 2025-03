Honduras : le difficile combat contre la traite des personnes

information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 10:11

Sur le continent américain, le Honduras est la plaque tournante d’un fléau dont on parle peu : la traite d’êtres humains, troisième activité criminelle la plus lucrative, après le trafic de drogues et le trafic d’armes. À la jonction entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le Honduras est un passage géographique obligé pour les trafics en tout genre. La pauvreté endémique, la violence et la corruption en font un terrain de choix pour les réseaux de traite internationaux. Enquête de nos reporters, Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.