Harvard dans la tourmente : la guerre entre Israël et le Hamas embrase le campus

information fournie par France 24 • 15/12/2023 à 13:11

Aux Etats-Unis, l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre en Israël et la riposte israélienne avec la guerre dans la bande de Gaza ont enflammé plusieurs campus d’universités américaines. Des étudiants manifestent et s’opposent parfois violemment à la guerre, tandis que d’autres dénoncent une montée de l’antisémitisme. Une situation tendue qui met les dirigeants de ces établissements sur la sellette, voire dans le viseur de certains politiciens et donateurs. La présidente d'Harvard a ainsi été confirmée à son poste après une audition tendue au Congrès, alors que sa collègue de l'université de Pennsylvanie a, elle, été contrainte de démissionner.