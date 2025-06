Harouna Sow : "Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer les gens"

information fournie par France 24 • 20/06/2025 à 20:43

Nous recevons une personne inspirante et enthousiaste. De celles qui soulèvent les montagnes et portent la flamme olympique : le Chef Harouna Sow.

Cuisinier et chef formateur des cuisines de l'association "Refugee Food". Lui même réfugié politique. Avec l’aide de sa brigade et d’une équipe de bénévoles, il produit plus de 450 repas par jour pour le programme d’aide alimentaire.