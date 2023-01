information fournie par France 24 • 12/01/2023 à 11:43

Cette « success story » au Sénégal… Hakime, un jeune coiffeur d'origine guinéenne est devenu en l'espace de quelques mois l'un des tiktokeur les plus suivis en Afrique de l'ouest. Vous le connaissez peut être déjà... si c'est le cas vous savez qu'il est drôle et qu'il court vite...Mais pas aussi vite que nos correspondants Sarah Sakho et d'Elimane Ndao.