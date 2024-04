Haiti passe a "une étape assez importante" : "la formation laborieuse de ce nouveau gouvernement"

information fournie par France 24 • 27/04/2024 à 16:28

Le conseil présidentiel de transition en Haïti, né de longues et difficiles tractations, a prêté serment après la démission officielle du Premier ministre Ariel Henry, et doit maintenant s'atteler à la lourde tâche de gouverner un pays en proie à la violence des gangs. Selon Jacques Nesi, politologue à l'université des Antilles, professeur à l'Institution Sainte Marie, invité de FRANCE 24, "il faut pacifier cette société" alors que le nouveau gouvernement se prepare pour une épreuve "laborieuse" et déterminante.