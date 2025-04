information fournie par France 24 • 17/04/2025 à 23:16

En Guinée, le référendum constitutionnel et les élections annoncées pour 2025 seront organisés par le ministère de l’administration, et non la commission électorale nationale indépendante. Une décision du régime militaire que dénoncent plusieurs partis politiques .Ses leaders politiques accusent déjà le régime militaire de vouloir organiser une mascarade électorale.