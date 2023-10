Guinée : plusieurs journalistes arrêtés dans une manifestation contre la censure

information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 16:39

Les forces de sécurité guinéennes ont arrêté lundi 16 octobre à Conakry une douzaine de journalistes et dispersé à l’aide de gaz lacrymogène leur manifestation pour le déblocage d’un site d’information très suivi, selon les organisateurs et des médias. Les journalistes ont été relâchés dans la soirée en attendant d’être convoqués au tribunal la semaine prochaine à une date non précisée, a précisé leur avocat Me Salifou Béavogui. Les précisions de Malik Diakité, correspondant de France 24 sur place.