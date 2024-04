information fournie par France 24 • 06/04/2024 à 10:43

La seizième édition des 72 heures du livre de Conakry se tient ces 23, 24 et 25 avril dans la capitale guinéenne, autour du thème : “La littérature et les sports”. L'occasion pour France 24 de revenir sur la genèse et les évolutions de cette grande fête littéraire et du livre en général avec Sansy Kaba Diakité, délégué et commissaire général de l'événement.