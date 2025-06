information fournie par France 24 • 18/06/2025 à 17:23

Dans un entretien accordé à France 24, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, revient sur la guerre entre Israël et l'Iran et son inquiétude au sujet d'un possible accident nucléaire. Selon lui, les frappes menées par l'armée israélienne ont bien eu un impact sur les sites nucléaires iraniens, et ont conduit à "une réduction dans les capacités iraniennes".