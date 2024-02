Guerre Israël-Hamas : vers une catastrophe humanitaire ?

information fournie par France 24 • 23/02/2024 à 14:19

Le sud de la bande de Gaza a été le théâtre de nouvelles frappes aériennes ce jeudi, et notamment à Rafah où plus d’un million de personnes se sont regroupées. Depuis le 7 octobre, nombreux sont les Gazaouis à avoir fui vers Rafah pour trouver refuge. Quel sont les risques sanitaires à craindre pour une ville sans cesse bombardée et où vit une population civile entassée ? Quid des nouveaux pourparlers au Caire en vue d’une trêve ? Pour Camille Niel, cheffe de mission adjointe pour la Palestine de Médecins sans frontières, invitée de France 24, "il faut un accès complet de l’aide humanitaire, et pour cela il faut un cessez-le-feu complet et durable."