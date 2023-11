Guerre Israël-Hamas : vers un début de sortie de crise ?

information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 15:46

Un accord de trêve prévoyant la libération de 50 otages dont 13 dès vendredi a été conclu entre le Hamas et le gouvernement israélien. Cet accord débutera à partir de 7 h, heure locale et durera 4 jours. Est-ce que la trêve perdurera ? Pour Joseph Bahout, directeur de l’Institut Issam Farès de politique publique et de relations internationales à l’Université américaine de Beyrouth, invité de France 24, "ça dépend de la volonté des deux partis de vouloir faire perdurer cette trêve mais surtout de la force et du levier qu’ont les partis intermédiaires."