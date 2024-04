Guerre Israël-Hamas : six mois après les attaques du 7 octobre en Israël

information fournie par France 24 • 07/04/2024 à 17:19

Ce dimanche 7 avril marque les six mois de l'attaque meurtrière du 7 octobre, perpétrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas en territoire israélien qui a fait 1 170 morts. La riposte israélienne dans la bande de Gaza a fait plus de 33 000 morts côté palestinien selon le Hamas. Dimanche, l'armée israélienne a par ailleurs annoncé retirer ses troupes du sud de la bande de Gaza, notamment de la ville de Khan Younès. On fait le point avec Karim Yahiaoui, chroniqueur international à France 24.