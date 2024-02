Guerre Israël-Hamas : Rafah sous les tirs israéliens

information fournie par France 24 • 23/02/2024 à 15:47

Rafah, refuge pour plus d’un million de Gazaouis est de nouveau sous des bombardements intensifs et sous la menace d’un assaut israélien pendant que des discussions diplomatiques sont en cours en vue d’une trêve. Quelle sont les chances d’un cessez-le-feu ? Pour David Rigoulet-Roze chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue « Orients Stratégiques », et invité de France 24, "on est aussi dans une guerre de communication depuis le début avec la question de la légitimité de l’opération en cours."