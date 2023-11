Guerre Israël-Hamas : "On est sur une île de Crète où les pressions américaines sont déterminantes"

information fournie par France 24 • 21/11/2023 à 13:48

Un accord sur une libération d'otages aux mains du mouvement islamiste palestinien Hamas, en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une "trêve" dans la guerre avec Israël, semble proche, ont annoncé mardi des sources palestiniennes et le Qatar. Israël, qui a promis d'anéantir le Hamas après son attaque sanglante et inédite le 7 octobre sur le sol israélien, élément déclencheur de la guerre, n'a pas encore réagi mardi à ces déclarations. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé lundi soir que son armée "n'arrêterait pas le combat tant que nous n'aurons pas ramené nos otages chez eux". Le jour de l'attaque, quelque 240 otages selon les autorités israéliennes ont été emmenés dans la bande de Gaza, frontalière du sud d'Israël et où le Hamas a pris le pouvoir en 2007. Ils sont aux mains du Hamas et du Jihad islamique, autre groupe armé palestinien qui a participé à l'attaque du 7 octobre. Pour notre invité, David Rigoulet-Roze, Israël est confronté à un terrible dilemme : l'urgence de la libération des otages, les impératifs stratégiques en termes purement militaires, et la guerre communicationnelle qui fait rage. Il aborde ce sujet très complexe avec Claire Hilderbrandt de France 24. M. Rigoulet-Roze est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, et rédacteur en chef de la revue "Orients Stratégiques".