Guerre Israël – Hamas : “les tensions montent de jour en jour"

information fournie par France 24 • 09/01/2024 à 10:41

Suite à l’élimination de Saleh al-Arouri, numéro deux du Hamas tué par une frappe aérienne près de Beyrouth, les tensions à la frontière israélo-libanaises sont vives et font craindre un embrasement régional. Comment éviter le pire ? Pour Karim-Emile Bitar, professeur, spécialiste du Moyen-Orient à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, invité de France 24, "d’où l’urgence d’une intervention pour faire cesser cette escalade régionale qui s’apparente de plus en plus à une fuite en avant qui pourrait embraser toute la région si les pressions de monsieur Blinken demeurent aussi timides." Explications.