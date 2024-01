Guerre Israël-Hamas : L’Afrique du Sud et Israël devant la Cour de Justice à La Haye

information fournie par France 24 • 11/01/2024 à 16:01

Trois mois après l’attaque du Hamas sur Israël, et face à une crise humanitaire et sanitaire, l’Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de Justice pour actes "génocidaires" dans la guerre qu’Israël mène dans la bande de Gaza. Lors de la première journée d’audience, l’Afrique du Sud a demandé un cessez-le-feu immédiat. La justice peut-elle contraindre Israël ? Pour William Julié, avocat, spécialiste en droit pénal international, invité de France 24, "il y a une différence entre une décision judiciaire et son exécution sur le terrain, c’est toute la difficulté du droit international." Décryptage.