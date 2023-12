information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 14:46

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée jeudi dans son 76e jour, a été déclenchée par une attaque sanglante et inédite perpétrée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza. Les bombardements et les combats au sol se poursuivent depuis bientôt deux mois. 137 soldats israéliens sont morts et des milliers ont été blessés.