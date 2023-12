information fournie par France 24 • 11/12/2023 à 12:05

Montée des actes antisémites, libération de la parole raciste ou tensions politiques : les massacres du 7 octobre et la guerre à Gaza ont aussi des conséquences en France. Le pays compte les plus importantes communautés juive et musulmane d'Europe. Pour éviter un embrasement, de nombreux acteurs se mobilisent et multiplient les initiatives. L'objectif de ces militants, associations et artistes est de prôner la paix et de lutter contre l’importation du conflit israélo-palestinien en France.