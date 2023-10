information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 16:14

Dans la nuit de mercredi à jeudi et en vue d’une offensive terrestre, l’armée israélienne a fait une incursion dans la bande de Gaza pour préparer les prochains combats. Cette offensive peut-elle nuire à Benjamin Netanyahu ? Plus de précisions avec Daniel Ben Simon, commentateur politique et ancien député travailliste au Parlement israélien et invité de France 24.