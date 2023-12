information fournie par France 24 • 08/12/2023 à 12:16

L'armée israélienne continue de pilonner le nord et le sud de la bande de Gaza. D'intenses combats urbains font rage ce vendredi dans et autour des plus grandes villes. Selon l’Onu, près de 2 millions de personnes ont été déplacées par la guerre. Soit 85% de la population. Les Gazaouis ne savent plus où se réfugier.