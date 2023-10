information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 15:09

Dix jours après l’attaque du Hamas sur Israël, l’offensive terrestre et maritime d’Israël contre la bande de Gaza est toujours en cours de préparation. Pourquoi cette offensive tarde-t-elle ? La venue de Joe Biden ce mercredi 18 octobre en serait-elle la cause ? Décryptage avec Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse et invité de France 24.