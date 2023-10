Guerre Hamas-Israël : "on marche sur un fil"

information fournie par France 24 • 19/10/2023 à 11:41

Depuis le bombardement de l’hôpital gazaoui tuant des centaines de personnes, et l’arrivée de Joe Biden à Tel-Aviv ce mercredi, les manifestations pro-palestiniennes s’intensifient dans les capitales arabes en protestation contre Israël et les pays occidentaux qui soutiennent l’Etat hébreu. Doit-on craindre un risque d’embrasement ? Plus de précisions avec Joseph Bahout, directeur de l’Institut Issam Farès de politique publique et de relations internationales à l’Université américaine de Beyrouth et invité de France 24.