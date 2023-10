information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 10:52

Dix jours après les attaques du Hamas sur Israël, le bilan continue de s’alourdir et la situation humanitaire est de plus en plus critique face à des conditions de vie extrêmement difficiles pour les Gazaouis. Doit-on craindre le pire ? Pour Boaz Bismuth, député israélien du Likoud et invité de France 24, "on ne peut pas se permettre de ne pas gagner la guerre parce que si on ne gagne pas la guerre, on disparaît."