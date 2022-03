information fournie par France 24 • 24/03/2022 à 13:17

Les dirigeants occidentaux réunis ce jeudi 24 mars à Bruxelles pour des sommets de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne, en présence du président américain Joe Biden, vont entériner un renforcement de leur présence militaire en Europe de l'Est et un accroissement de leur aide à l'Ukraine, où l'offensive de la Russie entre dans son deuxième mois.