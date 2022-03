information fournie par France 24 • 21/03/2022 à 12:56

Le risque nucléaire est dans toutes les têtes depuis maintenant trois semaines et le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Qu'il soit volontaire ou accidentel, ce risque n'est plus une fiction. Nous voilà replongés en pleine guerre froide, 40 ans en arrière. Bloc contre bloc. Et si la perspective d’un anéantissement devenait soudain à nouveau possible ? Les réponses de nos reporters et de notre grand témoin.