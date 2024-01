information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 11:10

Le 24 février, cela fera deux ans que la Russie a débuté son invasion de l'Ukraine à grande échelle. Chaque jour, des soldats meurent ou sont faits prisonniers. Début décembre, Kiev et Moscou ont procédé au plus grand échange de prisonniers depuis le début de la guerre. Ils sont plus de 200 a avoir été libérés. Un espoir pour les familles des 20 000 Ukrainiens toujours portés disparus. Reportage de Gulliver Cragg et Helena Volochine.