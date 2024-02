information fournie par France 24 • 22/02/2024 à 09:48

L'invasion russe en Ukraine a profondément changé le visage de l'économie européenne. Elle a d'abord accéléré la poussée inflationniste, et les 27 ont été contraints de s'organiser différemment en matière de défense et d'approvisionnement en énergie. De nombreuses entreprises ont également dû évaluer le maintien ou non de leurs filiales en Russie.