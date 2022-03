information fournie par France 24 • 24/03/2022 à 16:39

Depuis le début de la guerre il y a un mois, plus de la moitié des enfants ukrainiens ont dû quitter leur maison, selon l'Unicef. 4,3 millions d'enfants déplacés à cause de cette guerre et parmi eux, près de 2 millions ont quitté l'Ukraine. La Pologne reste en première ligne face à cet afflux de réfugiés venus d'Ukraine. Elle a déjà accueilli plus de 2 millions de personnes.