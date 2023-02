information fournie par France 24 • 22/02/2023 à 11:20

Après un an de guerre et des destructions massives, comment reconstruire le patrimoine culturel ukrainien ? Selon Martin Duplantier, architecte, urbaniste, président d’AMO (Architecture et Maître d'Ouvrage), invité de France 24, "on est dans cette espèce de double temporalité qu’il faut qu’on articule, donc on est dans l’urgence, mais aussi dans une vision à long terme". Explications.