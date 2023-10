information fournie par France 24 • 18/10/2023 à 10:32

Nous revenons sur la guerre entre Israël et le Hamas qui se déroule sur le terrain, mais aussi à la télévision et sur les réseaux sociaux, inondés d'images violentes qui deviennent un outil de désinformation et de propagande redoutable. Anthony Saint Léger, présentateur de l'émission Info/Intox, nous aide à décrypter quelques images.