Guerre des gangs en Haïti : la capitale aux mains de bandes armées

information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 11:42

L'évasion massive de prisonniers et la violence des gangs armés ont plongé Haïti dans un chaos total. Les autorités ont décrété dimanche l'état d'urgence et un couvre-feu à Port-au-Prince, capitale dont la majeure partie est désormais aux mains des gangs. Le bilan s'élève à plus de 13 morts par jour. La population, abandonnée par l'État, se retrouve livrée à elle-même dans un pays confronté à une grave crise politique, humanitaire et sécuritaire depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a trois ans. Reportage de nos confrères de France 2.