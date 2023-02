information fournie par France 24 • 13/02/2023 à 12:34

La guerre au Yémen, qui dure depuis 8 ans et demi, et qui oppose les rebelles Houthis aux forces gouvernementales a provoqué la mort de façon directe ou indirecte d'au moins 377 000 personnes. Selon l'ONU, ce conflit a généré la pire crise humanitaire et de développement au monde. Mercredi, le conseil de sécurité se réunira pour évoquer cette guerre oubliée.