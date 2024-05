information fournie par France 24 • 14/05/2024 à 12:16

La région du Darfour au Soudan est au coeur de toutes les préoccupations. Alors qu'une ONG mettait en garde contre un possible génocide sur les population non arabe dans le Darfour occidentale, ce sont les combats entre l’armée et les forces de soutien rapide autour d'El-Fasher la capitale du Darfour Nord qui inquiètent. Ils ont été particulièrement intenses ce weekend.