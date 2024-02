information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 14:19

Les combats entre l'armée israélienne et le Hamas font toujours rage ce vendredi dans la bande de Gaza, et selon plusieurs sources, des combattants du Hamas seraient revenus dans le nord de l'enclave, alors qu'Israël avait déclaré avoir délogé l'organisation terroriste de cette zone. En parallèle, des négociations sont toujours en cours en Egypte entre les deux parties pour tenter de trouver un accord de cessez-le-feu, plus long que celui du mois de novembre.