Grève générale en Argentine : première contestation d'ampleur pour Milei

information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 11:04

En Argentine, le président Javier Milei fait face à sa première contestation d'ampleur depuis son élection. Ce mercredi sera jour de grève générale et de manifestations à l'appel du principal syndicat du pays. Dans la série de mesures que Javier Milei a fait passer par décret, une a déjà un impact très fort : c’est l’abrogation de la loi sur les loyers. Celui-ci se trouve d’un coup complètement dérégulé, les propriétaires peuvent résilier les contrats à n’importe quel moment et sans motif. En cette période de très forte inflation, cela veut surtout dire que les augmentations n’ont plus aucune limite. Reportage de notre correspondante à Buenos Aires, Mathilde Guillaume