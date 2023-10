information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 14:37

Qu’il s’agisse de spectacles ou de shows télévisés satiriques, les humoristes aussi participent aux conflits. Face à l'horreur des guerres, l'humour est devenu "une valeur-refuge" et "un art de résilience", explique Grégoire Furrer, fondateur et directeur du Montreux Comedy Festival. Il s'agit du plus grand festival d'humour francophone, un festival dont la croissance a été fortement accéléré au cours de la pandémie de Covid-19.