07/02/2024 à 16:34

Natacha Vesnitch et Thomas Baurez présente une émission 100 % cinéma de "À l'Affiche !" et commencent avec "Green Border", le nouveau film de la polonaise Agnieszka Holland pour lequel elle a essuyé de violentes critiques dans son pays. La cinéaste y filme l'enfer que vivent les migrants entre la frontière de la Pologne et de la Biélorussie.