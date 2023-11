information fournie par France 24 • 20/11/2023 à 13:39

L'Aveyron est l’un des plus grands départements de France, avec une immense diversité de territoires : de grands causses, des hauts plateaux anciens et des gorges vertigineuses. À 342 mètres au-dessus du vide, le viaduc de Millau est le 3ème pont routier le plus haut au monde et un symbole moderne de l’Aveyron. Son emblème traditionnel est le roquefort. Depuis 1925, il s'agit du premier fromage AOP de France. Sa fabrication, à base de lait de brebis, requiert un savoir-faire particulier.