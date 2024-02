information fournie par France 24 • 05/02/2024 à 14:32

Elle est entrée dans l'histoire des Grammy Awards, l'équivalent musical des Oscars. Taylor Swift a remporté, dimanche 4 février, le prix de l'album de l'année, considéré comme la récompense reine, pour la quatrième fois de sa carrière. Avec cet honneur attribué à son disque Midnights, la chanteuse américaine s'inscrit ainsi au panthéon de la cérémonie comme l'artiste la plus récompensée pour ses albums, devant Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon.