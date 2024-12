information fournie par France 24 • 26/12/2024 à 08:10

A la Une de la presse, ce jeudi 26 décembre, l’angoisse des familles d’otages et le désespoir des habitants de Gaza, alors que les discussions entre le Hamas et Israël, qui s’accusent mutuellement de bloquer les négociations, piétinent. Les nouveaux ministres très à droite du nouveau gouvernement Bayrou, confronté à la reconstruction de Mayotte. Et les bienfaits de l’attention portée à la nature en hiver.