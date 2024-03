information fournie par France 24 • 08/03/2024 à 21:18

En cette Journée internationale des droits des femmes, l'actrice et chanteuse franco-iranienne Golshifteh Farahani est l'invitée de l'émission "Au coeur de l'info". Porte-voix à l'international du mouvement "Femmes, vie, et liberté" qui a éclos dans le sillage de la mort de Mahsa Amini en 2022, elle évoque le courage des femmes iraniennes et l'audace de la nouvelle génération en Iran, dont le combat se poursuit malgré la répression du régime iranien.