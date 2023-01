Golden Globes : Steven Spielberg, roi d'Hollywood

information fournie par France 24 • 11/01/2023 à 16:32

Dans ce numéro 100 % cinéma de À l'Affiche, Natacha Vesnitch et Thomas Baurez reviennent sur le palmarès de la 80ème cérémonie des Golden Globes avec notamment le sacre de Steven Spielberg, meilleur réalisateur pour son très intime "The Fabelmans". Au menu également, "Rewind and play", un documentaire étonnant sur le pianiste de jazz Thelonious Monk. Son réalisateur, Alain Gomis est l'invité de cette édition. Enfin, "L'Immensita", avec Penelope Cruz en mère courage dans l'Italie des années 70.