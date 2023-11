information fournie par France 24 • 22/11/2023 à 11:17

La doctrine d'Israël sur la question des otages a beaucoup évolué. Le sort d'un homme l'a notamment fait changer, celui de Gilad Shalit. Ce soldat franco-israélien a été détenu plus de 5 ans par le Hamas et libéré en octobre 2011 à la faveur d'un accord d'échange avec plus de 1.000 prisonniers palestiniens. Retour en images sur le dossier "Gilad Shalit".