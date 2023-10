Ghani Belmaachi et Doff, deux talents exposés à l'AKAA, vitrine de l'art contemporain à Paris

information fournie par France 24 • 23/10/2023 à 14:29

L'un maîtrise les ombres et les couleurs. L'autre explore la densité et les nuances de la teinte noire du paxalu. Ghani Belmaachi et Appolinaire Guidimbaye alias Doff exposent tous deux leurs œuvres à l'occasion de l'AKAA (Also Known As Africa). La 8e édition de ce rendez-vous phare des artistes, acheteurs et amateurs, qui met à l'honneur la création contemporaine d’Afrique, des diasporas et des Afro-descendants, a réuni 37 galeries et 117 artistes. Les deux artistes nous parlent de la place des artistes africains sur le marché de l'art mondial et de la fonction de l'art pour interroger nos sociétés contemporaines.