Gestion des eaux pluviales à Berlin : la capitale allemande se transforme en ville-éponge

information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 15:46

La ville de Berlin en Allemagne se transforme progressivement en ville éponge. Face aux sécheresses à répétition, la capitale allemande s’efforce d’absorber, mais surtout de restituer les précipitations, là où elles sont tombées. Depuis 2018, les nouveaux projets immobiliers sont donc tenus de ne plus évacuer les eaux de pluies et de plus en plus de quartiers sont équipés de bassins de rétention et autres réservoirs souterrains. Reportage d'Anne Maillet, Caroline du Bled et Marie Pannetrat