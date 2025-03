information fournie par France 24 • 25/03/2025 à 14:50

Germaine Acogny s’est dédiée corps et âme à la danse contemporaine africaine, la portant sur les plus grandes scènes internationales. En 2004, elle crée "L'école des sables" au Sénégal. Un lieu unique où des danseurs du monde entier se forment à la technique Acogny, la seule technique de danse africaine codifiée. Alors qu'elle est l'invitée du festival Africapitales, la danseuse et chorégraphe Germaine Acogny est l’invitée de Louise Dupont.