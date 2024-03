Génération de combattantes : aux côtés de ces jeunes iraniennes qui luttent pour leurs libertés

information fournie par France 24 • 08/03/2024 à 11:18

En Iran, le décès de Marsa Amini, étudiante de 22 ans, a déclenché un soulèvement inédit dans le pays. Arrêtée le 13 septembre 2022 par la police des mœurs pour un foulard "mal mis" car ne couvrant pas entièrement sa chevelure, Mahsa décède quatre jours plus tard en détention, provoquant une vague d’indignation et de manifestations. Une nouvelle génération de femmes ose désormais braver le diktat du voile islamique imposé par les mollahs. Qui sont ces jeunes prêtes à défier la loi et en quoi diffèrent-elles de leurs aînés ? Nos reporters Catalina Gómez Ángel et Pouya Parsa Magham sont allées à la rencontre de ces Iraniennes qui, malgré les menaces et les pressions, continuent de se battre pour leurs libertés.