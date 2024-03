Gaza : Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, attendu à Washington

information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 11:32

L'armée israélienne a poursuivi dimanche ses opérations terrestres et aériennes à Khan Younès où elle affirme vouloir anéantir les combattants du Hamas qu'elle considère comme une organisation terroriste. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est attendu lundi à Washington, sa première visite aux Etats-Unis depuis le début de la guerre. Le secrétaire général de l'ONU a appelé dimanche Israël à "lever les derniers obstacles" à l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza assiégée et en proie à "la famine", après cinq mois et demi de guerre.