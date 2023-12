information fournie par France 24 • 19/12/2023 à 09:15

En visite en Israël, le Secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin réaffirme le soutien des Etats-Unis à l'état hébreu, alors même qu'un nouveau projet de résolution est reporté au Conseil de Sécurité. Pas de solution au conflit sans Washington ? On va plus loin avec Richard Werly, Gauthier Rybinski et Stéphane Amar à Jérusalem.